Real Madrid… بث مباشر مباراة (ريال مدريد وأتلتيك بلباو) الأحد 21 أبريل في الدوري الاسباني KORA...

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مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر يوتيوب

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بداية المباراة : ريال مدريد 0 – 0 اتليتيك بيلباو

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د’15 | ريال مدريد 0 – 0 اتليتيك بيلباو

د’35 | ريال مدريد 0 – 0 اتليتك بيلباو

نهاية الشوط الأول : ريال مدريد 0 – 0 اتليتيك بيلباو

التشكيلة الرسمية للفريق ضد بيلباو : كيلور نافاس مارسيلو ، فاييخو ، فاران ، كارفخال كروس ، كاسميرو ، مودريتش ماركو أسينسيو ، بنزيما ، فاسكيز

ريال مدريد ضد اتليتيك بيلباو في كل المسابقات – 179 مباراة – فاز : 92 – تعادل : 35 – خسر :52 – سجل : 358 – إستقبل : 242

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