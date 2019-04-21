Now لايف: بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي يلا شوت بلس الآن bein sport كورة ستار نقل...

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ليفربول وكارديف سيتي مباشر يوتيوب، تُلعب المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة مساءا بتوقيت الرياض، الثالثة بتوقيت غرينتش، وستكون منقولة من خلال قناة bein sport hd2 بتعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، ونرصد عبر تلك المقالة رابط kora live بجودة عالية تناسب المتابعين.

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تشكيلة ليفربول الأساسية جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: الكسندر ارنولد – جويل ماتيب – فان دايك – روبرتسون، خط الوسط: فينالدوم – هندرسون – نابي كيتا، وفي الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- فيرمينو.