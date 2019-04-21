BEIN SPORT يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم |...

BEIN SPORT يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم HD يلا شوت حصري liverpool vs cardiff city كورة لايف اون لاين الاسطورة كورة ستار yalla shoot، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري الانجليزي حيث سيجتمع فريق ليفربول بنظيره فريق كارديف سيتي وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الانجليزي الممتاز، لنتعرف من خلال موقعنا على موعد اللقاء والقنوات الناقلة له، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي اونلاين.

مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر

يلا شوت مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر، يسعي فريق ليفربول في هذا اللقاء لتحقيق الفوز وحصد نقاط ليرفع رصيد نقاطه ويحتل الصدارة مجدداً، حيث يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 85 نقطة بفارق نقطة عن فريق مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الأول، بينما يدخل فريق كارديف سيتي المباراة وهو أمله تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة اليوم، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، لننتظر في نهاية اللقاء من سيحسمه لصالحه، كورة لايف مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي

ينطلق اللقاء اليوم الاحد الموافق 21 أبريل 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت المملكة السعودية، والساعة السابعة بتوقيت الإمارات، وسوف تقوم بنقل اللقاء قناة بي ان سبورت 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي