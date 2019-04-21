يلا شوت HaLa MaDrId| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم| كورة لايف| كورة ستار|...

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو يوتيوب

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو يوتيوب

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بث مباشر سريع

بداية المباراة : ريال مدريد 0 – 0 اتليتيك بيلباو

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د’15 | ريال مدريد 0 – 0 اتليتيك بيلباو

د’35 | ريال مدريد 0 – 0 اتليتك بيلباو

نهاية الشوط الأول : ريال مدريد 0 – 0 اتليتيك بيلباو

التشكيلة الرسمية للفريق ضد بيلباو : كيلور نافاس مارسيلو ، فاييخو ، فاران ، كارفخال كروس ، كاسميرو ، مودريتش ماركو أسينسيو ، بنزيما ، فاسكيز

ريال مدريد ضد اتليتيك بيلباو في برنابيو – 87 مباراة – فاز : 58 – تعادل : 16 – خسر :13 – سجل : 220 – إستقبل : 99

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