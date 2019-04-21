كورة اونلاين Goal Live مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر yalla shoot يلا شوت موبايل| الشوط...

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ليفربول وكارديف مباشر يلا شوت، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب الانفيلد قد انتهت فوز الأحمر برباعية مقابل هدف، تناوب على تسجيلها كلاً من محمد صلاح وساديو ماني هدفين وشاكيري، حيث يأمل أبناء المدير الفني يورغن كلوب في استغلال الحالة السيئة التي يمر بها اصحاب الارض منذ انطلاقة الموسم المحلي وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر kora live، يتصدر مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 86 نقطة من 34 مباراة، فيما يأتي ليفربول بالمركز الثاني بعدما جمع 85 نقطة بنفس عدد المباريات، ومتبقي لكل فريق أربع جولات قبل النهاية، وسنوفر رابط يلا شوت الجديد حصري yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف اليوم مباشر يلا كورة kora star اون لاين.

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ننقل لكم التغطية المتميزة الخاصة بمشاهدة بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي مباشر اليوم، يرجى تحديث الصفحة إذا انقطع البث اللايف للقاء.

التشكيلة الرسمية لليفربول أمام كارديف هي: أليسون بيكر – الكسندر ارنولد – جويل ماتيب – فان دايك – روبرتسون – فينالدوم- هندرسون- نابي كيتا- محمد صلاح- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو.

ويشارك النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة لقيادة فريقه نحو الانتصار على الخصم العنيد على ملعبه ووسط جماهيره.