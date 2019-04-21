ليفربول بالقوة الضاربة أمام كارديف.. وتغيير وحيد من كلوب

كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به، كارديف سيتي، في الخامسة مساء اليوم، في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس ميلنر على مقاعد البدﻻء ويشارك بدلا منه كايتا

وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فاينالدوم، هندرسون، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينيو.

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دكة البدلاء:

مينيوليه، فابينيو، ميلنر، جوميز، ستوريدج، شاكيري، أوريجي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 85 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي، المتصدر بنقطة واحدة، فيما يأتي كارديف في المركز الـ 18 بـ31 نقطة.