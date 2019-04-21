بث مباشر لمباراة ليفربول وكارديف سيتي في الجولة الـ 35 بالدوري الإنجليزي

يستضيف كارديف سيتي، نظيره ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الخامسة، في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية بالدوري على تشيلسي بهدفين نظيفين، سجل صلح خلالها هدفا صاروخيا.
وعلى الصعيد الأوروبي، تأهل ليفربول الأسبوع الماضي للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح ببورتو البرتغالي.
ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات في إطار الصراع على لقب البريميرليج.
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 85 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي، المتصدر بنقطة واحدة، فيما يأتي كارديف في المركز الـ 18 بـ31 نقطة.
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