لجنة أمم أفريقيا تقتح باب التقدم للتطوع

أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو ٢٠١٩، عن فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين في التطوع في تنظيم البطولة.
وأطلقت اللجنة استمارة التقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة صباح اليوم الأحد الموافق ٢١ إبريل الجاري، ويستمر باب التقدم مفتوحاً أمام الشباب حتى يوم الجمعة القادم الموافق ٢٦ إبريل ٢٠١٩.
واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق أن يتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية وحتى ٣٥ عاماً، وإجادة إحدى اللغات...
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