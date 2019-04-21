بالفيديو.. الهزيمة الأثقل.. يونايتد يسقط برباعية نظيفة أمام إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - إنجلترا- (د ب أ):

تلقت آمال فريق مانشستر يونايتد في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ضربة موجعة، بخسارته الكبيرة أمام مضيفه إيفرتون (4-0) اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف إيفرتون ريتشارليسون دي أندرادي وجيلفي سيجوردسون ولوكاس ديني وثيو والكوت في الدقائق 13 و28 و56 و64 على الترتيب.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع، وتشيلسي، صاحب المركز الخامس.

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وبإمكان آرسنال وتشيلسي أن يوسعا الفارق، في حال فوزهما بمبارتيهما في هذه الجولة، حيث يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس في وقت لاحق من اليوم، فيما يخوض تشيلسي مباراته غدا الاثنين أمام بيرنلي.

وتعد هذه الخسارة هي السادسة لمانشستر يونايتد في آخر ثماني مباريات بكافة المسابقات، لكنها الأثقل لرجال المدير الفني أولي جونار سولسكاير خلال الموسم الجاري (2018-19).

وتأتي هذه الخسارة لتضاعف من أحزان جماهير الفريق بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية إثر الخسارة أمام برشلونة برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد هذه الخسارة جرس إنذار لمانشستر يونايتد قبل مباراة الديربي أمام جاره مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين للدوري.