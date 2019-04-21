بعد قليل.. آرسنال - كريستال بالاس.. النني أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في المباراة المقرر لها على ملعب "الامارات" ضمن الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، في المقابل يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة. تشكيل آرسنال: لينو، ينكينسون، موستافي، كوسيلني، مافروبانوس، كوليسناتش، النني، جويندوزي، أوزيل، لاكازيت، أوباميانج.

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