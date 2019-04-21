مباشر.. كارديف 0 - 0 ليفربول.. الريدز يبحث عن العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة كارديف سيتي وليفربول في الجولة المقرر لها ضمن الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريمرليج". ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليًا برصيد 85 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام جاره اللدود أمام مانشستر يونايتد. في المقابل، يتواجد كارديف سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة. تشكيل ليفربول: أليسون - أرنولد - ماتيب - فان دايك - فينالدوم - كيتا - هندرسون - صلاح - ماني - فيرمينو.

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