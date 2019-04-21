مصدر: الزمالك قد يفقد بوطيب أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر بنادي الزمالك أن فرص لحاق المغربي الدولي خالد بوطيب في مباراة بيراميدز المقبلة تتقلص بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الماضية.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن بوطيب تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي أدت إلى تورمها.

وكان الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك قرر منح بوطيب راحة من تدريبات أمس الأحد، حيث تم اللاعب بعض المسكنات أملاً في لحاقه بمباراة الذهاب بنصف نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الفائز من مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في مباراة مقرر لها 28 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه بيراميدز مساء الثلاثاء القادم في مباراة مقرر لها على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ26 بمسابقة الدوري.