تقارير: زيدان طلب من ريال مدريد التعاقد مع 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اللاعبين الذين طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.



ووفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن زيدان طلب التعاقد مع الثلاثي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام هوتسبر وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

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وقالت الصحيفة البريطانية، أن ريال مدريد يسعى من خلال التعاقد مع هذا الثلاثي لتدعيم صفوفه من أجل الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مبابي هو اللاعب المُفضل لزيدان خلال الصيف المقبل.



وذكرت الصحيفة أن زيدان قرر تفضيل ضم إيريكسين لتدعيم وسط الملعب على مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي ارتبط بالنادي الملكي.