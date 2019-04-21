تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام كارديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يلعب الدولي المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام مضيفه كارديف، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 للدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، آرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، هندرسون، كيتا، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.
ويجلس على مقاعد البدلاء: مينيوليه، جوميز، ميلنر،فابينيو، شاكيري، ستوريدج، أوريجي.
يذكر أن ليفربول يحتل حاليا المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة، بينما يأتي كارديف في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري.
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