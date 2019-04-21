خالد الغندور يعترض على إقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اعترض خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على إقامة مباراة الأبيض أمام بيراميدز بدون جماهير، مطالبا بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
الزمالك يحل ضيفا على بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الدفاع الجوي، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ26 للدوري المصري الممتاز.
وكتب الغندور عبر حسابه على تويتر الأحد: "هو ليه ماتش الزمالك وبيراميدز بدون جمهور، هل تكون العدالة وتكافؤ الفرص هكذا؟".
يُذكر أن المباريات التي يحتضنها ملعب الدفاع الجوي، معقل نادي بيراميدز، تقام بدون حضور جماهيري.
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