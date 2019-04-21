ليفربول إيكو تكشف حقيقة اقتراب صلاح من يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية المقربة من الريدز عدم رغبة النادي في التفريط في خدمات الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، بعد التكهنات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة بشأن انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكانت "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قالت يوم الخميس الماضي إن يوفنتوس يرغب في ضم محمد صلاح، بعد الشائعات التي أثيرت حول وجود خلافات بينه وبين الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول.

وأفادت صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الأحد أن ليفربول لا يرغب في التخلي عن نجم الفريق محمد صلاح، مؤكدةً أنه من المفترض أن يستقر صاحب الـ26 عامًا في ميرسيسايد مع الفريق الذي يتناسب مع قوته.

وأشارت إلى أن صفقة انتقال صاحب الـ26 عامًا إلى يوفنتوس غير محتملة، حتى مع دخول الأرجنتيني باولو ديبالا، جناح اليوفي المرتبط بليفربول، في صفقة تبادلية.

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ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح الآن نجم غلاف مجلة "تايم" الأمريكية باعتباره واحدًا من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم، و لا يمكن التقليل من شأن تأثيره الكبير داخل وخارج الملعب لصالح الريدز.

وأتمت "ليفربول إيكو" قائلة أن صلاح سبق له اللعب في دوري يوفنتوس مع كل من فيورنتينا وروما، والأيام التي كانت فيها الأندية الإيطالية لديها النفوذ المالي لجذب أعداد كبيرة من أفضل المواهب في كرة القدم قد انتهت.

وكان صلاح انتقل إلى ليفربول قبل انطلاق الموسم الماضي (2017-18) قادمًا من روما، ليعود للدوري الإنجليزي من جديد بعد عامين ونصف قضاهم في إيطاليا، ونجح في اقتناص الحذاء الذهبي بأول مواسمه بين أسوار "آنفيلد".

يُذكر أن صلاح، الذي يتصدر هدافي بريميرليج برصيد 19 هدفًا بالتساوي مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، يستعد حاليا لمواجهة كارديف سيتي في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ35 للمسابقة.