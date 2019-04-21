اتحاد الكرة يؤكد.. مباراة الزمالك والإنتاج بالدوري في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في موعدها بالدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء الأول من مايو على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اصدر اتحاد الكرة بيانًا جاء فيه: "أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ضمن الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز".

وأوضح البيان أن المباراة في موعدها المقرر الذي أعلنت عنه مسبقا لجنة المسابقات وذلك في الخامسة والنصف مساء الأربعاء 1 مايو بستاد بتروسبورت، حتى يمكن إراحة الزمالك بين مباراتي الدور قبل النهائي للكونفيدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الإنتاج الحربي المرتبة الثامنة برصيد 35 نقطة.