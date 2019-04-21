محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام كارديف سيتي

أعلن المدير الفني يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول أمام كارديف سيتي في المباراة التي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت مصر ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاء تشكيل ليفربول كالأتي: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد , فان دايك , Advertisements ماتيب , روبيرتسون خط الوسط: فينالدوم , كيتا , هيندرسون (C) خط الهجوم: ساديو ماني , محمد صلاح , فيرمينو وتواجد على دكة البدلاء: مينوليه , فابينهو , ميلنر , جوميز , ستوريدج , شاكيري , أوريجي

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