الزمالك يتابع مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني بالكونفيدرالية

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتكليف أمير عزمي مدرب الفريق بمتابعة لقاء الهلال السوداني والنجم الساحلي بالبطولة مدرب الفريق بمتابعة لقاء الهلال السوداني والنجم الساحلي بالبطولةالكونفدرالية من ملعب بتروسبورت. ويقام اللقاء الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية بالبطولة ويلتقي الفريق المتأهل مع الزمالك بالدور نصف النهائي.

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