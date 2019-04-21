الزمالك يتابع مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني بالكونفيدرالية

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتكليف أمير عزميمدرب الفريق بمتابعة لقاء الهلال السوداني والنجم الساحلي بالبطولة
ويقام اللقاء الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية بالبطولة ويلتقي الفريق المتأهل مع الزمالك بالدور نصف النهائي.
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