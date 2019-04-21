اتحاد الكرة يرد: هل يجب اعتبار النجوم فائزًا على بتروجت بسبب محمد عودة ؟

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على محمد الطويلة رئيس النجوم، بعدما طالب باعتبار فريقه فائزًا على بتروجت أمس في الدوري، نظرًا لجلوسمحمد عودة مدرب الفريق البترولي على دكة الجهاز الفني رغم طرده في مباراة فريقه السابقة أمام المقاصة.
وقال عامر لـ "الوفد"، إن لجنة المسابقات لم توقع عقوبة الإيقاف على محمد عودة بعد طرده واكتفت بتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه فقط، وبالتالي فإن وجوده على دكة الجهاز الفني لفريقه لا يخالف اللوائح.
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