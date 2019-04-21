بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد كارديف سيتي لحسابالجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليج".
ستذاع مباراة ليفربول وكارديف سيتي عبر قناة beIN SPORTS HD
بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي ..
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