اتحاد الكرة يُقرر إحالة خالد مهدي إلى لجنة الانضباط

قرر اتحاد الكرة، إحالة خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، إلى لجنة الانضباط، بناءً على توصية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.
وقدمت لجنة المسابقات توصية بإحالة مهدي للانضباط، بعدما أجرى مكالمة هاتفيةمع سيد بخيت مدير اللجنة، وتجاوز في حق لجنة المسابقات، بسبب مباراة فريقه مع المقاولون التي أقيمت 19 أبريل الماضي.
وكان مهدي يرغب في خوض المباراة على
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