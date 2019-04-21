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اتحاد الكرة يُقرر إحالة خالد مهدي إلى لجنة الانضباط

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قرر اتحاد الكرة، إحالة خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، إلى لجنة الانضباط، بناءً على توصية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.

وقدمت لجنة المسابقات توصية بإحالة مهدي للانضباط، بعدما أجرى مكالمة هاتفية

مع سيد بخيت مدير اللجنة، وتجاوز في حق لجنة المسابقات، بسبب مباراة فريقه مع المقاولون التي أقيمت 19 أبريل الماضي.

وكان مهدي يرغب في خوض المباراة على

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ستاد الشرطة بدلًا من بتروسبورت، إلا أن ملعب الشرطة ان يستضيف في نفس اليوم لقاء سموحة والداخلية، وهو ما جعله يهاجم لجنة المسابقات خلال المكالمة ويؤكد أنها تُفرّق في المعاملة بين الأندية وتكيل بمكيالين، فقدمت اللجنة توصية إلى الاتحاد بإحالته للجنة الانضباط، ووافق مسئولو الجبلاية.

 

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