زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

أعلن المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في المباراة التي ستنطلق في الرابعة والربععصر، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار مواجهات الجولة 33 من
وجاء تشكيل ريال مدريد ضد بيلباو كالآتي:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: مارسيلو، فاييخو، فاران، كارفاخال
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو
الهجوم: بنزيما، لوكاس فاسكيز، أسنسيو
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