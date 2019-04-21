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زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

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أعلن المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، عن تشكيل أمام أتلتيك بلباو في المباراة التي ستنطلق في الرابعة والربع

عصر، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار مواجهات الجولة 33 من
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بطولة لكرة القدم "الليجا".

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد بيلباو كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

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خط الدفاع: مارسيلو، فاييخو، فاران، كارفاخال

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو

الهجوم: بنزيما، لوكاس فاسكيز، أسنسيو

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