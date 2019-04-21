بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تقدم "بوابة الوفد" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، التي ستقام في الرابعة والربع عصر، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار

مواجهات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ومن المقرر أن تنقل مباراة الريال ضد بلباو عبر

قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق الرياضي، حفيظ دراجي، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بجودة عالية في الموعد المحدد لها من خلال الشاشة الآتية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو..