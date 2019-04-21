أحمد الطيب ينصح الخطيب بالتنحي عن رئاسة الأهلي

نصح المعلق أحمد الطيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتنازل عن الرئاسة لصالح نائبه العامري فاروق. وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي: "حفاظا على ما تبقى من رصيد الحبيب بيبو، حان وقت نائب الرئيس العامري فاروق ليكون رئيسا لمصلحة النادي الأهلي" وودع دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي كما يحتل المركز الثالث في الدوري بعد الهزيمة من بيراميدز.

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