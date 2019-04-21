مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في موعدها

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ضمن الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، في موعدها المقرر الذي أعلنت عنه مسبقا لجنة المسابقات. في موعدها المقرر الذي أعلنت عنه مسبقا لجنة المسابقات. وستقام المباراة في الخامسة والنصف مساء الأربعاء 1 مايو بستاد بتروسبورت، حتى يمكن إراحة الزمالك بين مباراتي الدور قبل النهائي للكونفيدرالية الأفريقية. ونفى عامر حسين أن تكون اللجنة قد تلقت أي طلبات رسمية بخصوص ذلك.

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