بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون الآن

تقدم "بوابة الوفد" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون التي ستقام، بعد قليل، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستنقل مباراة اليونايتد ضد إيفرتون عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي، علي محمد علي، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون الآن

من خلال شاشتنا التالية بجودة عالية.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون:

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون:

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في حراسة المرمى: دي خيا

في خط الدفاع: ليندوف، سمولينج، جونيس، ديجو ديلوات

خط الوسط: بول بوجبا ، ماتيتش، راشفورد، فيرد، مارسيليا

خط الهجوم: لوكاكو