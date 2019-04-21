اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف كورة لايف HD

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بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف كورة لايف HD

في لقاء قوي ومثير يحل فريق ليفربول ضيفا صعب المنال على منافسه فريق كارديف في لقاء الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، في لقاء هام للريدز في المسابقة للانجليزية لاستعادة الصدارة مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.

بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف كورة لايف HD

ويدخل ليفربول باحثًا عن الفوز لمواصلة الصراع على اللقب، بجانب انتعاشه بالتأهل للدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-6)، ليواجه فريق برشلونة في الدور المقبل.

بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف كورة لايف HD

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أما محليًا فإنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزين صاحب المركز الثاني وله مباراة مؤجلة أما كارديف فتمكن من الفوز على برايتون في آخر لقاءاته في الدوري، حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.

بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف كورة لايف HD

كارديف سيتي صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم يدخل مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز لتحسين موقفه في جدول الترتيب وسيعتمد في مباراة اليوم على سرعات لاعبيه.

موعد مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 توقيت مكة المكرمة، 15.00 توقيت جرينتش، يحتضن ملعب «كارديف سيتي»، مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، وجاءت مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، في الدور الأول لصالح الريدز بنتيجة 4 – 1، ويدير مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، الحكم مارتن أتكينسون، وتنقل مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، مباشرة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 2.