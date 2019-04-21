اونلاين | بث حي مشاهدة مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي Liverpool بث يلا شوت hd

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مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم الأحد 21 أبريل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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شاهد بث مباشر Liverpool اليوم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم، وسوف يغيب الظهير الإنجليزي لوك شاو عن صفوف الفريق خلال تلك المباراة، بسبب تراكم البطاقات له وتم إيقافه مباراتين، حيث غاب عن المباراة الماضية أمام فريق وست هام يونايتد، وستكون مباراة ايفرتون هي اخر مواجهة في عقوبته بالبطولة.

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بث حي مشاهدة مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي Liverpool بث يلا شوت hd

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، لوفرين، روبيرسون

خط الوسط: هيندرسون، نابي كيتا، فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو

بث حي مشاهدة مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي Liverpool بث يلا شوت hd

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