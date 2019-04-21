رياضة | "صلاح وماني" يقودان ليفربول أمام كارديف سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق كارديف سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط : هندرسون - كيتا - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

زيدان يفاجيء محمد صلاح في خطة إصلاح ريال مدريد

فضل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة ضم كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويرغب زين الدين زيدان في ضم 3 صفقات في الميركاتو الصيفي على نجوم مميزين ترددت أسماءهم في الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن زيدان إدارة ريال مدريد التعاقد مع 3 لاعبين وهم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير.

وأشارت إلى أن زيدان معجب بقدرات هازارد، والأخير بات قريبًا من مغادرة تشيلسي إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

وأوضحت أنه رغم إعجاب زيدان بمواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب الفرنسي يفضل ضم إريكسن لدعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت أن زيدان يفضل أن تكون الصفقة الثالثة في الموسم المقبل هي كيليان مبابي الذي يفضله على كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي والفرنسي أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني.

في حالة خصم النقاط التي جلبها "ميسي".. مراكز متراجع جدا لبرشلونة بالليجا

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن نادي برشلونة سيكون في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني إذا تم خصم النقاط التي جلبها ليونيل ميسي نجم الفريق في الليجا.

وأوضحت أن برشلونة قريب من حسم الليجا، وينتظره نهائي الكأس، ويقاتل على الفوز بدوري الأبطال كل هذا بفضل القائد ليونيل ميسي الذي سجل 45 هدفاً و 18 أسيست وساهم بـ 50.4% من أهداف برشلونة في هذا الموسم.

سر استبعاد محمد صلاح من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

لعب عامل الوقت الدور الأكبر في خروج محمد صلاح نجم نادي ليفربول من قائمة المرشحين من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة ثلاثي مانشستر سييتي أجويرو ورحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا وثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني بجان إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

ويحق للاعبي 92 ناديًا إنجليزيًا التصويت لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب صاعد وفريق نجوم العام وتسلم بطاقات التصويت في ملعب التدريب الخاص بكل فريق.

ويبدأ التصويت لاختيار لاعب العالم في الأراضي الإنجليزية في شهر فبراير حتى شهر مارس وهي الفترة التي شهدت تراجع مستوى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وسجل خلالها هدفًا وحيدًا في 8 مباريات ولم يظهر أمام الأندية الكبيرة توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد بخلاف ما فعله في الموسم الماضي.

"أربعاء الأحلام" لمحمد صلاح

يترقب نادي ليفربول مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحلم نادي ليفربول المحترف به محمد صلاح في تعثر مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد على أن يفوز الريدز بكل مبارياته المقبلة من أجل الدوري بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 86 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.