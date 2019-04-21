رياضة | "ريشارليسون" يضرب شباك دي خيا بهدف رائع (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ريشارليسون" يضرب شباك دي خيا بهدف رائع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
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مانشستر يونايتد
كارديف سيتي
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آرسنال
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كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
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أتلتيك بيلباو
ريال بيتيس
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فالنسيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فرايبورج
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بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
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موناكو
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
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الرجاء الرياضي