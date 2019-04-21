رياضة | وفد اللجنة الأولمبية والاتحادات يدلون بأصواتهم في التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد اللجنة الأولمبية والاتحادات يدلون بأصواتهم في التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى اليوم وفد اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية.

حرص المهندس هشام حطب ومعه وفد كبير من رؤوساء الاتحادات والعاملون بها والرياضيون على التوجه في مسيرة كبيرة من مقر الاتحادات واللجنة الأولمبية إلى لجنة آل رشدان بمدينة نصر في مسيرة حاشدة لدعم التعديلات الدستورية وتأييدها.

وأبدى وفد اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب ورؤساء الاتحادات والعاملون بها والرياضيون سعادتهم بهذا الحراك والحرص من الجميع على التواجد والمشاركة الفعالة وتأييد التعديلات الدستورية التي تصب في مصلحة الوطن بشكل عام وتدعم استقرار مصر وتدعم الرياضة التي تشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.