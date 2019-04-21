رياضة | رؤية مدرب الزمالك لبيراميدز: غير شرس هجوميا وعبد الله السعيد 90 %

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رؤية مدرب الزمالك لبيراميدز: غير شرس هجوميا وعبد الله السعيد 90 % والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ملاحظاته الفنية عن فريق بيراميدز قبل لقاء الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري المصري.

وحرص جروس أمس الجمعة على مشاهدة تسجيل لمباراة الأهلي أمام بيراميدز ببطولة الدوري ودراسة المنافس بالشكل الأمثل.

ويرى جروس أن بيراميدز لم يكن بنفس الشراسة التي كان عليها في لقاء الأهلي والزمالك بالدور الأول من عمر المسابقة، لكنه أشاد في الوقت ذاته بالالتزام التكتيكي للمنافس وعدم التهور الهجومي.

وتمسك كريستيان جروس بفكرة أن عبد الله السعيد هو أخطر لاعبي فريق بيراميدز وإيقافه يعني شلل الفريق بنسبة 90%.

وأشار إلى أن البرازيلي كينو نجم بيراميدز لاعب موهوب لكنه مقتنع تمامًا أن الأخير لن يصل للمرمى إلا بتمريرات السعيد.

مارتن لاسارتي يطمئن على 4 إصابات في الأهلي

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق؛ من أجل الاطمئنان على كافة البرامج التأهيلية الخاصة بمصابي الفريق؛ للوقوف علي حالة كل لاعب، وتحديد موعد مبدئي لعودته بشكل سليم للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته طبيا.

ونقل طبيب الأهلي كافة التطورات الخاصة بحالة كل لاعب، وسير برنامجه التأهيلي بشكل جيد لتجهيزه للمرحلة المقبلة، ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي إسلام محارب وعمرو جمال ورمضان صبحي وصلاح محسن.

الأهلي يعلن تطورات تأهيل محمد محمود وجمال

ينفذ محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليًا وضعه الخبير الألماني؛ للتعافي من الإصابة بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

ويخوض محمد محمود برنامجه التأهيلي في الجيم قبل أن يبدأ بعدها بشكل تدريجي تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج في الملعب والذي يعقبه دخول اللاعب في المراحل النهائية لتجهيزه للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وعاد محمد محمود ألمانيا خلال الأيام الماضية ومعه جدول خاص بالبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه، والذي تم وضعه من خلال البروفيسور الألماني فايلر الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب في برلين.

ويخضع عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

وأجرى اللاعب أشعة مؤخرًا للاطمئنان على إصابته في العضلة الأمامية، حيث تم وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وحرص الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي علي الاطمئنان على حالة اللاعب وسير برنامجه التأهيلي الذي يؤديه في الجيم على هامش تدريبات الفريق الجماعية.

مارتن لاسارتي يستعين بالزمالك لإنقاذ لقب الدوري

يعكف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مشاهدة فيديو لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مؤخرًا بين الفريقين، وخسرها الأبيض 2-1 في الدوري المصري.

ويشاهد مارتن لاسارتي مباراة الزمالك والمصري لمعرفة نقاط ضعف وقوة الأخير تجهيز الخطة المناسبة للفوز على الفريق البورسعيدي واستكمال مشوار بطولة الدوري المصري.

ونجح إيهاب جلال المدير الفني للمصري في تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات ووصل إلى 46 نقطة من 28 مباراة.

عماد متعب يشعل غضب جمهور الأهلي

توالت ردود الأفعال الغاضبة من جماهير الأهلي على تصريحات عماد متعب لاعب الفريق السابق الذي دافع عن رحيل عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وأكد عماد متعب في تصريحات تليفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي أن الأهلي أخطأ في التعامل مع أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد قبل توقيعه للزمالك ثم بيراميدز لأنه لم يستجب لمطالبه المادية ورأى أنها مبالغ فيها.

وقال عماد متعب إن عبد الله السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع الأهلي وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة،وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض عليه ثم طالبوه بالرحيل على إذا كان يمتلك عرضًا كبيرًا.

وأضاف عماد متعب: "شيء طبيعي أن عبد الله عبد الله السعيد يمشي في الآخر لأن الفارق بين العرضين كان كبير جدًا.. لما رجعلك تاني أنت مشيته، طب روحتله ليه من الأول؟".

وتابع عماد متعب: "لماذا رفض الأهلي منح عبد الله السعيد المقابل المادي المناسب عند التجديد له، ثم ذهب لدفع عشرات الملايين لضم لاعبين جدد ورفع سقف الرواتب.. هذه الطريقة لابد أن تتغير فلا يوجد شئ اسمه سقف رواتب في كرة القدم".

وانتفضت جماهير الأهلي ضد عماد متعب عبر السوشيال ميديا فقال أحدهم "الأهلي أكبر من متعب" ورد آخر "متعب يحاول تجميل عبد الله السعيد وتزييف الحقائق".

شوبير لمجلس الأهلي: خفوا من السوشيال ميديا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ظل تراجع نتائج القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": "كما تطالبون بعدم الضغط على اللاعبين فخفوا أنتم كمان من السوشيال ميديا لأنه ليس من العقول الرد باستمرار على السوشيال ميديا".

وأضاف شوبير: "فيه مسئول بيعمل حساب للسوشيال ميديا وهذا يؤثر على قراراته رغم أنه يجب أن يكون هو القائد باستمرار ولا ينظر لاعتبارات أخرى".