رياضة | نادي الشيخ زايد يطلق مبادرة نبذ التعصب قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الشيخ زايد يطلق مبادرة نبذ التعصب قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطلق نادي الشيخ زايد الرياضي، برئاسة فكري الهواري، مبادرة جديدة تحت عنوان "نبذ التعصب" في الملاعب المصرية، وذلك قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها في مصر يونيه المقبل.
وأكد الهواري، أن المبادرة تهدف إلى توعية الجماهير المصرية بأهمية خروج البطولة بشكل يليق بمصر مؤكدًا أنها فرصة عظيمة لعودة الثقة بين الجماهير والأمن مرة أخرى.
وأضاف، أن الجماهير جزء من الرياضة ولا يمكن أن تكون هناك بطولة ناجحة بدون جمهور واعي وحريص على وطنه وخروج هذا المارثون الرياضي بشكل أكثر روعة تنظيما ونجاحًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد أن المبادرة تستهدف توعية الجماهير بأهمية تواجدهم في المدرجات لتشجيع المنتخب الوطني ودعم الدولة المصرية في استضافتها لتلك البطولة المهمة خاصة أنها تمثل عودة جديدة للأمان الذي كان يسود مصر قبيل ثورة يناير.
ولفت الهواري أنه سيوجه الدعوة لنجوم كرة القدم الكبار وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الرياضة ورؤساء الأندية المصرية لتدشين تلك المبادرة في سبيل نجاح تنظيم مصر للبطولة الإفريقية.