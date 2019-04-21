رياضة | نادي الشيخ زايد يطلق مبادرة نبذ التعصب قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الشيخ زايد يطلق مبادرة نبذ التعصب قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق نادي الشيخ زايد الرياضي، برئاسة فكري الهواري، مبادرة جديدة تحت عنوان "نبذ التعصب" في الملاعب المصرية، وذلك قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها في مصر يونيه المقبل.

وأكد الهواري، أن المبادرة تهدف إلى توعية الجماهير المصرية بأهمية خروج البطولة بشكل يليق بمصر مؤكدًا أنها فرصة عظيمة لعودة الثقة بين الجماهير والأمن مرة أخرى.

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