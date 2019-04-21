شكرا لقرائتكم نيدفيد يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غادر كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، القاهرة صباح اليوم الأحد إلى ألمانيا؛ لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعد موافقة النادى الأهلى على سفر اللاعب للعلاج بالخارج.
وكان اللاعب قد أجرى أشعة أثبتت إصابته بتمزق فى غضروف الركبة، تعرض لها أثناء مباراة مصر المقاصة، بالدورى.
يذكر أن الأهلى سبق أن وافق على سفر ثنائى الفريق وليد سليمان وسعد سمير إلى ألمانيا أيضا؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على إصابتهما.
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