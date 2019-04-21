شكرا لقرائتكم خزينة الزمالك تنتعش بمليون و107 آلاف جنيه من الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتعشت خزينة نادى الزمالك من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بقيمة الدفعة الأولى من مستحقاته من خلال مشاركته فى النسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقدرة بـ64.466 ألف دولار وهو ما يوازى مليون و107 آلاف جنيه.

وتعد الدفعة الأولى لنادى الزمالك عبارة عن 50% من مستحقات مشاركته فى دور المجموعات بالنسخة الحالية للكونفدرالية طبقا للخطاب الذى تسلمه النادى الأبيض من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد إرسال من الكاف للجبلاية، حيث تم إرسال شيكا بنكياً بالمبلغ لنادى الزمالك حيث تعد الدفعة مقدرة بـ137 ألف دولار و500 دولار، وبعد خصم المستحقات الخاصة بالكاف لدى نادى الزمالك أصبح ما يحق للأبيض تقاضيه 64.466 ألف دولار.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية على أن يحصل على كل مستحقاته من الكاف خلال الفترة المقبلة بعد تحديد موقفه فى البطولة حيث ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلى بعد تأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائى البطولة عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى، كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قد قرر إقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب استاد الجيش بالسويس، يوم 22 أبريل الجارى فى ظل الأحداث السياسية التى تعيشها السودان فى الوقت الحالى، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.