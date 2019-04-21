شكرا لقرائتكم مصر تواجه غينيا بيساو 16 يونيو ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترب منتخب مصر من مواجهة غينيا بيساو وديا يوم 16 يونيو المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
ويقع المنتخب الوطنى الأول بالمجموعة الأولى للكان، والتى تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى وأوغندا، والتى ستخوض مبارياتها على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى.
وسبق أن لعبت مصر وغينيا كوناكرى فى عام 2013 فى التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2014، وفازت مصر ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين هناك قبل أن تعود وتسجل فوز بالجونة بأربعة أهداف لهدفين.
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