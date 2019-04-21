تعرف على برنامج تأهيل محمد محمود لاعب النادى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلى الذى وضعه الخبير الألمانى للتعافي من الإصابة بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى.
ويخوض «محمود» برنامجه التأهيلي فى «الجيم» قبل أن يبدأ بعدها بشكل تدريجى تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج في الملعب، والذى يعقبه دخول اللاعب فى المراحل النهائية لتجهيزه للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية.
وكان اللاعب قد عاد من ألمانيا خلال الأيام الماضية ومعه جدول خاص بالبرنامج التأهيلى الذى يسير عليه، والذي تم وضعه من خلال البروفيسور الألمانى فايلر الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى للاعب فى برلين.
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