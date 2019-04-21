شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كرم كردى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والحائز على أعلى الأصوات فى منصب نقيب الصيادلة، بصوته فى التعديلات الدستورية وذلك بمدرسة جمال عبد الناصر بالدقى.

وأكد كردى لـ"الخليج 365" أنه يحث المواطنين على المشاركة فى التصويت على الدستور لأنه واجب وطنى، مشيرا إلى أنه صوت "بنعم " لرغبته فى مزيد من الاستقرار والأمان للوطن خلال المرحلة المقبلة واستمرار عجلة التقدم فى مختلف المجالات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

كرم كردي يشارك فى التصويت

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كردي بعد التصويت بنعم

عضو اتحاد الكرة يشارك فى التعديلات الدستورية

كرم كردي خلال المشاركة فى التعديلات

الدكتور كرم كردي قبل التصويت