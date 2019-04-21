سوبر كورة.. خزينة الزمالك تنتعش من الكاف بالدفعة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت خزينة نادى الزمالك من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بقيمة الدفعة الأولى من مستحقاته من خلال مشاركته فى النسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تأهل الأبيض فيها إلى دور نصف نهائى البطولة عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى، حيث ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلى. ولمعرفة حجم الدفعة الأولى للزمالك اضغط هنا...

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