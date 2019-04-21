شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباج ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد ياسر ريان أن المشاركة فى التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مصرى فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، مُشدداً على ضرورة الاستقرار ودعم مسيرة الإصلاح التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية.



ودعا ياسر ريان المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع المصريين فى هذا الحدث التاريخى.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.