شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة فى ذكرى وفاة ابنه: زيارة قبره أمنية مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، اليوم الأحد، ذكرى وفاة ابنه عمرو. ونشر هانى زادة صورة نجله الراحل عبر "فيس بوك" وعلق عليها، "اليوم يوافق الذكرى الثالثة لوفاة ابنى وحبيبى عمرو، رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويغفر له ويرحمه برحمته.. لا أرغب فى شىء من الدنيا الآن أكثر من زيارة قبرك وأن أقرأ لك الفاتحة، ولكن تلك أمنية لن أستطيع تحقيقها بسبب المهزلة التى تحدث والتعنت والإهمال والتجاهل الواضح والصريح معى، فحتى زيارة قبر ابنى شىء أصبح أمنية مستحيلة!! رحمة الله عليك يا حبيبى".

هانى زاده

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