شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، القاهرة صباح اليوم الأحد إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعد موافقة النادى الأهلي على سفر اللاعب للعلاج بالخارج.
وكان نيدفيد قد أجرى أشعة أثبتت إصابته بتمزق فى غضروف الركبة، تعرض لها أثناء مباراة مصر المقاصة بالدورى.
يذكر أن الأهلي سبق أن وافق على سفر ثنائى الفريق وليد سليمان وسعد سمير إلى ألمانيا أيضا؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على إصابتهما.
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