فيديو جراف.. قبل 60 يوماً تعرف على طرق التأهل لدور الـ16 لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 60 يوماً على انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، فى البطولة التى تشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخب بدلاً من 16 فريقا.
وأكدت اللجنة المنظمة أنه يصعد أول وثانى كل مجموعة من المجموعات الـ6 بجانب أفضل 4 مراكز ترتيب ثالث.
وفى حال تساوى أكثر من فريق فى عدد النقاط فى المجموعة يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ثم إلى فارق الأهداف.
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