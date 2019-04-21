شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ناصر عباس يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى ناصر عباس، عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكره القدم، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة رقم 1 بمدينة الحديد والصلب بحلوان.

وأكد عباس أن مشاركة المصريين، سواء فى الداخل أو الخارج، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعكس مدى وعيهم وحرصهم على المساهمة الحقيقية فى رسم مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ناصر عباس يشارك فى الاستفتاء

وناشد الحكم الدولى السابق جموع الشعب المصرى النزول للاستفتاء على التعديلات الدستورية حفاظا على حقوقهم ومستقبل أولادهم خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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الحكم الدولي ناصر عباس فى لجنة التصويت

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ناصر عباس أمام لجنة التصويت

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.