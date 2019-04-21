شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تحدد موعد مباراة الإسماعيلى والاتحاد فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على إقامة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى الخامس من مايو المقبل على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس مصر.

وصعد فريق الإسماعيلى إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد فوز قاتل على المقاولون العرب بهدف دون رد، فيما تأهل الاتحاد السكندرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة سموحة 4/2 بركلات الترجيح.