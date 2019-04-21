بشرى سارة لـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

صدى البلد - عمرو الحلوانى

بدأ النجم البروفي كريستيان بينافينتي، لاعب بيراميدز يتعافى من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في المباراة الماضية أمام الأهلي التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي.

وتعافى بينافينتي من الإصابة التي لحقت به، بعد خضوعه إلى برنامج تأهيلى قوى على مدار الأيام الماضية، حيث تأتي عودة بينافينتي مهمة للغاية لدى الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رامون دياز في ظل الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

وبعودة بينافينتي يدخل...