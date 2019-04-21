صدى البلد - عمرو الحلوانى
بدأ النجم البروفي كريستيان بينافينتي، لاعب بيراميدز يتعافى من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في المباراة الماضية أمام الأهلي التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي.
وتعافى بينافينتي من الإصابة التي لحقت به، بعد خضوعه إلى برنامج تأهيلى قوى على مدار الأيام الماضية، حيث تأتي عودة بينافينتي مهمة للغاية لدى الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رامون دياز في ظل الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.
وبعودة بينافينتي يدخل...
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.