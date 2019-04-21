اليونايتد يطارد حلم دوري الأبطال أمام إيفرتون اليوم

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يرحل مانشستر يونايتد اليوم الأحد إلى واحد من الملاعب المفضلة لديه في الكرة الإنجليزية، وذلك عندما يواجه إيفرتون في مباراة مصيرية ليبقى على أمله في التأهل إلى دوري الأبطال

يستقبل إيفرتون اليوم الأحد، على ملعبه جوديسون بارك، نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019. ويحتل إيفرتون بقيادة مدربه ماركو سيلفا، المركز العاشر برصيد 46 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 14 مواجهة أخرى، بينما يوجد اليونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولسكاير في المركز السادس برصيد 64 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مثلها.

وتعد مباراة اليوم مهمة للغاية لمانشستر يونايتد في صراعه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتاج إلى الفوز للصعود إلى المركز الرابع مؤقتا. المواجهات المباشرة خسر إيفرتون 36 مباراة في البريميرليج أمام مانشستر يونايتد، وهو أكثر فريق خسر أمامه في تاريخ المسابقة. وحقق مانشستر يونايتد 16 انتصارًا

وتعد مباراة اليوم مهمة للغاية لمانشستر يونايتد في صراعه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتاج إلى الفوز للصعود إلى المركز الرابع مؤقتا. المواجهات المباشرة المواجهات المباشرة خسر إيفرتون 36 مباراة في البريميرليج أمام مانشستر يونايتد، وهو أكثر فريق خسر أمامه في تاريخ المسابقة. وحقق مانشستر يونايتد 16 انتصارًا في البريميرليج على ملعب جوديسون بارك، وهو رقم قياسي أيضًا لفريق يحقق أكبر عدد من الانتصارات خارج ميدانه على ملعب واحد في تاريخ البريميرليج. وفي آخر 9 مباريات بين الفريقين، لم يحقق إيفرتون سوى انتصار وحيد على مانشستر يونايتد، وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات، وأتى ذلك الانتصار بثلاثية نظيفة على ملعبه في شهر أبريل من عام 2015. إيفرتون إيفرتون خسر إيفرتون الجولة الماضية أمام فولهام، لتنتهي سلسلة الانتصارات الثلاثة المتتالية التي حققها قبلها. ويحتاج إيفرتون لحصد 3 نقاط لمعادلة عدد النقاط التي جمعها الموسم الماضي، ووصل عددها إلى 49 نقطة. ويبحث إيفرتون عن الفوز بثلاث مباريات متتالية على ملعبه في الدوري دون أن تهتز شباكه بأي هدف للمرة الأولى منذ عامين. Advertisements ويخوض إيفرتون المباراة الخامسة على التوالي على ملعبه أمام أحد الفرق الستة الكبرى، وخسر التوفيز مباراة وحيدة أمام مانشستر سيتي في شهر فبراير الماضي، وحقق الانتصار في لقاءين على أرسنال وتشيلسي، وتعادل أمام ليفربول. وآخر مرة حقق فيها إيفرتون 3 انتصارات متتالية أمام الستة الكبار كانت في شهر مارس من عام 2012، بالفوز على كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام دون أن تهتز شباك الفريق بأي هدف في تلك المواجهات. ويعول إيفرتون في مباراة اليوم على جيلفي سيجردسون، الذي أسهم في تسجيل 7 أهداف من قبل في الدوري الإنجليزي في شباك مانشستر يونايتد من خلال تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى. مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد خسر مانشستر يونايتد كل المباريات الأربع الأخيرة التي خاضها خارج ملعبه في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ 20 عامًا، ووُجد مدرب الشياطين الحمر الحالي أولي جونار سولسكاير في صفوف اليونايتد في المرة الأخيرة التي خسر فيها الفريق 4 مباريات متتالية خارج أرضه في عام 1999. ويخشى مانشستر يونايتد خسارة 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي خارج أرضه للمرة الأولى منذ شهر يناير من عام 1996. ولم يحافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه في آخر 10 مباريات خاضها في جميع المسابقات، وهي المسيرة الأسوأ للفريق منذ 7 سنوات. واهتزت شباك مانشستر يونايتد بـ44 هدفًا هذا الموسم، ويبتعد الفريق بهدف وحيد عن أسوأ سِجل له في أي موسم عندما اهتزت شباكه بـ45 هدفًا في موسمي 1999- 2000 و2001- 2002. ولم يخسر سولسكاير لاعبًا أمام إيفرتون في 10 مباريات سابقة في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون، بل سجل في شباك التوفيز 7 أهداف، وهو واحد من أكثر الفرق التي سجل في مرماها. ويعول مانشستر يونايتد في مباراة اليوم على خدمات نجمه الفرنسي بول بوجبا، الذي ساهم في تسجيل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من خلال تسجيل 13 هدفا وصناعة 9 أخرى، وهي أعلى مساهمة تهديفية للنجم الفرنسي في موسم واحد طوال مسيرته. ومن بين أهداف بوجبا التسعة، هناك 7 أهداف من ركلات جزاء، ويعد رود فان نيستلروي أكثر لاعبي مانشستر يونايتد في التاريخ تسجيلا للأهداف من ركلات الجزاء في موسم واحد، وذلك بعدما سجل 8 أهداف في موسم 2002- 2003.

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