انت الان تتابع شوبير يكشف المستور في أزمة جماهير الأهلي ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

جماهير الأهلي

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن كل ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، بحضور ما يقرب من 5 آلاف مشجع، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد «مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة». وقال شوبير: «قبل كل مباراة يكون هناك اجتماع أمني، وبالتالي يوجد ممثل من الأهلي وآخر من بيراميدز، بحضور ممثل من اتحاد الكرة».

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وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «اتحاد الكرة أكد أنه وفقا للخطابات، فإن المباراة من المفترض أن تقام بحضور الجماهير دون مشكلات، وبيراميدز لم يكن لديه أي اعتراض في هذا الشأن، لكن الأمن وجد أنه من الأفضل إقامة المباراة دون حضور الجماهير». وتابع شوبير: «اتحاد الكرة ليس له