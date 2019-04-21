انت الان تتابع شوبير يكشف المستور في أزمة جماهير الأهلي ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
جماهير الأهلي
كشف أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن كل ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، بحضور ما يقرب من 5 آلاف مشجع، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد «مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة». وقال شوبير: «قبل كل مباراة يكون هناك اجتماع أمني، وبالتالي يوجد ممثل من الأهلي وآخر من بيراميدز، بحضور ممثل من اتحاد الكرة».
وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «اتحاد الكرة أكد أنه وفقا للخطابات، فإن المباراة من المفترض أن تقام بحضور الجماهير دون مشكلات، وبيراميدز لم يكن لديه أي اعتراض في هذا الشأن، لكن الأمن وجد أنه من الأفضل إقامة المباراة دون حضور الجماهير». وتابع شوبير: «اتحاد الكرة ليس له
وتابع شوبير: «اتحاد الكرة ليس له أي يد في هذا الأمر، ولم يقم بإصدار أي توصية أو خطاب بأن المباراة دون جماهير، هذا قرار أمني ونحترمه، الأمن في بعض الأحيان يجد أنه من الأفضل إقامتها دون جماهير. كان هناك تواصل بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة الموجود في الإمارات لحضور المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، لكي يتم إيضاح الأمور للجهات الأمنية».
واختتم شوبير: «بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن الأزمة وكأن هناك حربا، وهذا لم يكن موجودا على أرض الواقع».
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير يكشف المستور في أزمة جماهير الأهلي ضد بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.