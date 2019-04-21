ليفربول يبحث عن استعادة صدارة الدوري أمام كارديف

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يتطلع ليفربول إلى استعادة صدارة الدوري الإنجليزي من جديد من مانشستر سيتي، وذلك عندما يرحل لمواجهة كارديف سيتي المتعثر، الذي يصارع لتفادي الهبوط

يستقبل كارديف سيتي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، نظيره ليفربول على ملعب كارديف سيتي، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019. ويحتل كارديف بقيادة مدربه نيل ورانوك، المركز الـ18 برصيد 31 نقطة جمعها من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 21 مواجهة، أما ليفربول فيحتل المركز الثاني بقيادة مدربه يورجين كلوب برصيد 85 نقطة جمعها من خلال الفوز في 26 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مواجهة وحيدة.

المواجهات المباشرة خسر كارديف سيتي جميع مبارياته الثلاث السابقة في البريميرليج أمام ليفربول، واهتزت شباكه بـ13 هدفًا في تلك المواجهات. وحقق ليفربول الفوز على كارديف سيتي في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، ومنها الفوز بركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة عام 2012. ومر 60 عامًا على آخر مرة فاز فيها كارديف



خسر كارديف سيتي جميع مبارياته الثلاث السابقة في البريميرليج أمام ليفربول، واهتزت شباكه بـ13 هدفًا في تلك المواجهات. المواجهات المباشرةخسر كارديف سيتي جميع مبارياته الثلاث السابقة في البريميرليج أمام ليفربول، واهتزت شباكه بـ13 هدفًا في تلك المواجهات. وحقق ليفربول الفوز على كارديف سيتي في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، ومنها الفوز بركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة عام 2012. ومر 60 عامًا على آخر مرة فاز فيها كارديف سيتي على ليفربول، وكان ذلك برباعية نظيفة في دوري الدرجة الثانية على ملعب الأنفيلد عام 1959، وكانت تلك المباراة هي الأولى لبيل شانكلي على رأس القيادة الفنية للريدز. كارديف سيتي كارديف سيتي حقق كارديف انتصارين فقط في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري على ملعبه، وتعادل في لقاء وخسر 5 مباريات أخرى. وخسر كارديف سيتي 18 مباراة متتالية في البريميرليج أمام الستة الكبار. ويعد كارديف سيتي أكثر الفرق في الدوري الإنجليزي التي اهتزت شباكها بالأهداف على ملعبها بواقع 33 هدفًا. ويعول كارديف على لاعبه فيكتور كاماراسا، الذي سجل 5 أهداف هذا الموسم في شباك الفرق الستة الكبرى، كما سجل كاماراسا هدفين وصنع مثلهما، ليساهم في تسجيل 4 أهداف من آخر 7 أهداف سجلها كارديف في الدوري. Advertisements ليفربول

يبحث ليفربول عن الفوز بالمباراة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ شهر أبريل من عام 2014. ليفربوليبحث ليفربول عن الفوز بالمباراة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ شهر أبريل من عام 2014. ويبتعد ليفربول بنقطة واحدة عن معادلة الرقم القياسي للفريق في جمع أكبر عدد من النقاط في موسم واحد، وذلك عندما حصد الليفر 86 نقطة في موسم 2008- 2009. وحقق ليفربول الفوز في آخر 9 مباريات خاضها أمام الفرق الصاعدة حديثا، وسجل في شباكهم في تلك الفترة 27 هدفًا، واهتزت شباكه بثلاثة أهداف. وحصد ليفربول 49 نقطة من أصل 51 نقطة ممكنة في المباريات التي خاضها أمام الفرق التي توجد في النصف السفلي من جدول الترتيب هذا الموسم، من خلال الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء وحيد. ويبتعد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بهدف وحيد عن أن يصبح ثالث لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في الدوري لموسمين متتاليين، ليعادل إنجاز كل من روبي فاولر ولويس سواريز. كما يعول ليفربول في مباراة اليوم على خدمات نجمه السنغالي ساديو ماني، الذي سجل 10 أهداف في آخر 12 مباراة خاضها في الدوري. تصريحات المدربين تصريحات المدربين نيل وارنوك: "نحاول تقديم مستوى جيد وألا نتعرض للإهانة، فلا مجال لارتكاب الأخطاء أمام لاعبين يملكون كل تلك الجودة العالية". يورجين كلوب: "هذه مباريات كبيرة، لا يمكن الفوز بها قبل خوضها، الكل يفكر كثيرا في برشلونة، ولكن قبل برشلونة علينا مواجهة كارديف وهيدرسفيلد، وهما مباراتان في غاية الأهمية بالنسبة إلينا". الغيابات

يغيب عن كارديف سيتي في مباراة اليوم متوسط الميدان هاري أرتر؛ بسبب الإصابة، إلى جانب أرون جونارسون. الغياباتيغيب عن كارديف سيتي في مباراة اليوم متوسط الميدان هاري أرتر؛ بسبب الإصابة، إلى جانب أرون جونارسون. أما ليفربول فمن المنتظر أن يستعيد اليوم خدمات مدافعه ديجان لوفرين بعد تعافيه من المرض. وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

إيفرتون X مانشستر يونايتد الساعة 2:30 ظهرًا. وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:إيفرتون X مانشستر يونايتد الساعة 2:30 ظهرًا. أرسنال X كريستال بالاس الساعة 5:00 مساءً.

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